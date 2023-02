Devises: E/$ stabilisé, le Dollar Index reste bien orienté information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 16:33

(CercleFinance.com) - Le FOREX est un peu à l'arrêt, pour la seconde séance consécutive, avec une variation imperceptible du $ face à l'Euro (figé depuis 48H entre 1,0665 et 1,0680.



Le billet vert s'était nettement raffermi mercredi à la suite de chiffres de l'inflation ayant nourri les craintes autour de l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Depuis il ne bouge quasiment plus.

Il grappille +0,3% face au Yen, 0,25% face au Franc suisse, et ça permet au Dollar-Index de finir la semaine à 104,1 (+0,2%), soit +1,4% par rapport à vendredi dernier.

Après le CPI puis des prix à la production qui ont augmenté plus que prévu en janvier (+0,7%), sous l'effet des coûts de l'énergie, les cambistes tenteront de rassurer un peu avec les prix à l'importation aux Etats-Unis : ils ont baissé de 0,2% le mois dernier, après un repli de 0,1% en décembre 2022, tandis que les prix à l'exportation ont rebondi de 0,8% en janvier, après une chute de 3,2% le mois précédent.



Selon le Département du Travail, la variation sur les 12 derniers mois des prix à l'importation US affichent une hausse de 0,8%, en données brutes comme hors produits pétroliers, et ceux à l'exportation se sont accrus de 2,3% (+1,7% hors produits agricoles) en janvier.

La semaine s'achève avec la publication d'un chiffre qui ne bouleversera pas le paysage boursier (ni obligataire, ni les changes) : l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 0,3% en janvier (après -0,8% en décembre -chiffre révisé de -1%- et -1,1% en novembre), c'est à dire exactement au niveau prévu par le consensus.