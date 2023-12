Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : E/$ figé, belle séance pour le Franc suisse et Yen information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 20:00









(CercleFinance.com) - La parité Euro/Dollar est apparue figée autour de 1,1060 ce vendredi mais cela ne signifie pas que toutes les paires ont fini en roue libre, répliquant sagement leurs niveaux de la veille.



Le Franc suisse s'est en effet distingué en prenant 0,5% face au $ comme à l'euro, la Livre Sterling a grappillé +0,2%.

L'évolution la plus intéressante concerne le Yen qui poursuit sa trajectoire ascendante et le $ enfonce le palier des 141 pour inscrire sa meilleure marque depuis la matinée du 31 juillet dernier.



Le Dollar Index s'effrite de 0,1% vers 101,1, niveau qui correspond à sa clôture du 16 juillet dernier.

La cassure d'importants supports survenue mardi est bien confirmée par 3 séances passées sous ces niveaux-clé.

En ce qui concerne la paire E/$, le test des 1,1250 devra être surveillé de très près début 2024 mais c'est au-delà des 1,1600 que la tendance long terme du billet vert pourrait basculer à négative et causer quelques soucis à la FED











