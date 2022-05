Devises: E/$ à 1,037, le $-Index au plus haut depuis 20 ans information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 18:15

(CercleFinance.com) - Cette journée se solde par l'enfoncement d'un nouveau plancher de 5 ans pour l'Euro face au Dollar: -1,3% à 1,0370 tandis que le 'Dollar Index' (+0,8%) pulvérise un nouveau record à 104,6, effaçant celui de début janvier 2017... et se retrouve à son plus haut depuis mi-novembre 2002 (le 11/11/2002).



Mais c'est le Yen qui connait sa journée la plus volatile de l'année avec une envolée de +1,35% face au $ à 128,2 et +2,6% face à l'Euro, à 133.



Le recul de l'Euro s'explique par l'anticipation d'une action moins agressive de la BCE d'ici fin 2022.

Le rendement des OAT s'est soudainement détendu ce jeudi de -17Pts à 1,375%, celui des Bunds de -15Pts à 0,85%, idem pour les Bonos espagnols à 1,898%, celui des BTP italiens de -18Pts à 2,735%.



Le rendement du Bund reflue de près de 28 points de base en 4 séances, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début mars.

Le rendement de l'OAT française de -24 points, ce qui intègre une révision de -25Pts des anticipations de hausse des taux d'ici fin 2022.

Globalement, le marché anticipe -en moyenne- 83 points de base des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, contre +95Pts (soit 4 tours de vise) en début de semaine.

Les écarts restaient identiques cet après-midi après la publication du 'PPI' aux Etats Unis.

Le Département du Travail a publié l'indice des prix à la production aux Etats-Unis: ils ont augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, et de 0,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



L'apparente décrue sur les douze derniers mois provient d'un 'effet de base': la hausse des prix producteurs s'est établie en avril à 11% en données brutes et à 6,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 11,5% et 7,1% observés au mois de mars.