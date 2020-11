Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ dopé par la perspective d'une extinction du Covid Cercle Finance • 09/11/2020 à 20:08









(CercleFinance.com) - Le Dollar se renforce nettement et ne subit pas les effets d'un 'full risk on' historique qui pénalise généralement le billet vert... un actif plutôt 'risk off'. Wall Street explose (+4%) à la hausse sur la foi d'un communiqué de Pfizer assurant être dans la dernière ligne droite d'un vaccin anti-Covid efficace à 90% (quand celui administré chaque année contre la grippe n'est efficace qu'à 40/60%... et en fait, rarement au-delà de 50%). Le vaccin pourrait être d'abord disponible aux Etats Unis mais ce n'est pas ce qui peut expliquer une envolée de +2,1% du Dollar face au Yen (à 105,5): le délai de 'recovery' économique aux Etats Unis pourrait se trouver raccourci par un vaccin efficace que l'on n'attendait pas avant le printemps 2021. Le Dollar ne creuse pas un tel écart face à l'Euro (+0,5% vers 1,18150) car l'Europe fait aussi partie des zones économiques durement éprouvées par le Covid. Il faudra l'injection de 530 millions de doses (il en faut 2 à 3 semaines d'intervalle pour atteindre l'immunité indiquée par Pfizer) aux Etats Unis pour immuniser 80% de la population, ce qui ne pourrait n'être achevé que fin 2021. En Europe, il en faudrait plus de 650 millions, car il y a 100 millions de personnes de plus à vacciner. L'Euro reprend tout de même +1,6% face au Yen à 124,6 et +0,9% face au Franc suisse à 1,0785. Les cambistes sont également rassurés de voir Joe Biden désigné comme futur président des Etats-Unis par des médias quasi-unanimes et reconnu comme tel par beaucoup de chefs d'état (dont la Présidente de l'Eurogroupe, Ursula Von Der Layen) alors que le résultat n'est pas officiellement proclamé par les plus hautes autorités juridiques américaines, tous les recours de Donald Trump n'étant pas épuisés.

