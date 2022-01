Devises: $ dopé par la FED puis le PIB US, voir l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 19:41

(CercleFinance.com) - Le Dollar prend +1,5% face à l'Euro en moins de 24H (dont +1% depuis ce jeudi minuit) pour se hisser vers 1,1132.

Le billet vert reprend également +0,758% face à la Livre vers 1,3360 et +0,9% face au Franc suisse à 0,9330.

Le Yen résiste un peu mieux mais lâche tout de même -0,6% vers 115,30.

Sur 24H, le 'Dollar Index' grimpe de +1,3% vers 97,30.



Le $ avait pris +0,5% la veille entre 20H et 22H, après la publication du communiqué de la FED, laquelle a confirmé la perspective de futures hausses de taux aux Etats-Unis, ainsi que la réduction de la taille de son 'bilan' mais ne s'est pas engagée sur un 'calendrier'.



La FED a au passage dressé un tableau relativement optimiste de l'économie américaine, et cela est confirmé par la 1ère estimation du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre 2021: il aurait grimpé de +5,7% au 4ème trimestre et de 6,9% en année pleine d'après la toute première estimation du Département du Commerce.



Un score historique, bien au-delà des +5,5% attendus par le consensus(après +2,3% en 3ème trimestre).



Ce bond provient de la hausse de la consommation (+7,9%) et de reconstitution des stocks des entreprises (+173,5Mds$ après une baisse de 66,8 de juin à fin septembre), ce qui permet aux Etats-Unis d'afficher au final leur plus forte croissance depuis près de 40 ans (1984 et l'avènement des 'reaganomics').

Le Dollar pourrait également refléter un fond de stress concernant le risque géopolitique avec une partie de poker serrée entre l'OTAN et la Russie au sujet du Donbass russophone qui souhaiterait se séparer de l'Ukraine.



Les taux longs US se détendent pourtant de façon contre-intuitive ce soir tandis qu'en Europe les Bunds restent inchangés à -0,0700%, les OAT se détendent à la marge vers 0,3360% (contre 0,3430%).



A noter l'embellie de -6Pts sur les BTP italiens à 1,337% alors que le suspens se poursuit concernant l'élection du nouveau Président italien (en remplacement de Mr Matarella): Mario Draghi pourrait faire acte de candidature et mettre tout le monde d'accord.

