Devises: $ dopé par CPI, l'Allemagne ralentira fort en 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 19:59

(CercleFinance.com) - Le 'CPI' US à 8,6% a retenti comme un gros coup de tonnerre dans un ciel déjà très orageux: il déclenche une poussée haussière sur le Dollar qui confirme sa vigueur de la veille (le Dollar Index bondit de +0,9% vers 104,15/104,20).



Cette fois, les cambistes ont la confirmation de ce qu'ils anticipaient dès jeudi soir: l'inflation est quasiment hors de contrôle, installée dans la durée... et la FED doit restaurer sa crédibilité.

Qu'elle réussisse ou qu'elle échoue à juguler l'inflation est secondaire : il serait bien pire pour les marchés qu'elle ne tente rien, ce qui acterait son impuissance et son inutilité.

Donc le loyer de l'argent va être relevé sans faiblesse au moins jusqu'à l'automne aux Etats Unis.

Le billet vert flambe donc ce soir de +0,95% à 1,051, de +1,5% face à la Livre Sterling à 1,2300, de +0,8% face au Franc suisse à 0,9875.



La seule devise qui tient bon face au Dollar est le Yen alors que la banque du Japon ajuste sa communication : après avoir fait part de son souhait de voir le Yen demeurer 'raisonnablement faible', la BoJ déclare qu'elle prendra des mesure pour enrayer au besoin sa décrue.



L'Euro aligne sa seconde séance de fort repli : après la Banque Mondiale, puis l'OCDE, c'est au tour de la Bundesbank d'abaisser de plus de moitié sa prévision de croissance de +4,2% à +1,9% (division par plus de 2) et double son anticipation d'inflation de +3,6% à +7,1% (elle est actuellement nettement supérieure à 8%).



Le fait du jour, c'est donc le Dollar qui a fusé à la hausse après la publication d'un 'CPI' à +8,6% en rythme annuel (+1% par rapport à avril) ce qui fait exploser les rendements: les T-Bonds se dégradent de +13Pt à 3,172% mais ce qui frappe les esprits, c'est le '1 an' qui prend 21Pts à 2,51%, le '2 ans' +21Pts à 3,027%, le '5 ans' +18,5Pts à 3,23%).

L'inversion de courbe reste d'actualité puisque le '5 ans' et le '7 ans' sont loin devant le '10 ans' et le '20 ans' (+8Pts à 3,48%, nouveau record annuel) devance aussi le '30 ans' (+6Pts à 3,23%, à parité avec le '5 ans').