Devises : Dollar toujours haussier, Yen, Yuan, AUD$ chutent

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son ascension face à l'Euro (de façon marginale, avec +0,1% à 1,0785/1,0795) et de façon beaucoup plus vigoureuse face au Yen qui continue de dégringoler face au $ (-0,6% vers 112) mais également contre toutes les devise avec -0,55% face à l'Euro qui tutoie les 121. NB: le Yen perd plus de 3,8% face au billet vers depuis le 1er février, -2% depuis le 20 janvier. Le Dollar se montre également très ferme face au dollar australien (AUD/$ +0,85%) et Néo-zélandais (+0,75%), 2 devises victimes d'un gros accès de faiblesse également contre l'Euro (-0,8%) Il regagne également du terrain face au Yuan... mais c'est surtout le yuan qui se replie, sous les 7,02 face au $. Richard Clarida (vice-Président du conseil des gouverneurs de la FED et ex-stratégiste en chef de Pimco) affirme que les marchés surestiment la probabilité que la FED baisse ses taux cette année, ce qui soutient peut-être le $... mais son rendement rechute de -4,5Pts de base vers 1,524%, plus fortement que celui des Bunds par exemple, avec -3Pts. Le principal facteur de soutien du Dollar ce sont des statistiques US très 'robustes': l'indicateur avancé du Conference Board (leading index) affiche +0,8% à 112,1 en janvier (contre +0,4% attendu après une baisse de -0,3% en décembre). Autre surprise positive, l'indice manufacturier 'Philly FED' de Philadelphie s'envole de +19,7Pts à 36,7, son plus haut niveau en trois ans.

