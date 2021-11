Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Dollar revigoré à 24H d'une amorce de 'tapering' information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 18:59









(CercleFinance.com) - Le Dollar a regagné du terrain contre toutes les devises, malgré des T-Bonds qui se détendent de -3Pts à 1,543% et s'éloignent de près de 25Pts de leur plus haut rendement annuel. La progression contre l'Euro (+0,25% à 1,1575%) peut à la rigueur s'expliquer par la baisse des rendements des OAT qui effacent -9Pts à 0,182%, des Bunds -6Pts à -0,1620%, des Bonos espagnols qui effacent carrément -11Pts de base à 0,528% et surtout des BTP italiens qui s'améliorent de -15,5Pts à 1,0720%... mais cela n'est pas du tout valable face à la Livre dont le rendement n'a fléchi que de -2Pts, et pourtant le billet vert gagne 0,45% à 1,3610. Les chiffres du jour penchent un peu en faveur du $ puisque l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière de la zone euro a de nouveau marqué le pas en octobre, au vu de l'indice PMI final du secteur qui s'est replié à 58,3 en octobre (révisé d'une estimation flash qui était de 58,5), un plus bas depuis février, contre 58,6 en septembre. Le Dollar réalise sa meilleure performance face au franc suisse qui recule de -0,6% à 0,909 et surtout face au Dollar australien qui chute de -1,3% vers 0,7425 alors que la banque centrale laisse entrevoir une nouvelle hausse de taux... qui n'est pas du goût des marchés et est perçue comme un risque de ralentissement de l'activité dans l'île-continent. En cette fin de 1ère journée du FOMC de la FED, le 'Dollar Index' prend plus e 0,25% à 94,12, effaçant à 0,01% près son repli de la veille.

