Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Dollar légèrement plus faible à 24H communiqué FOMC Cercle Finance • 26/01/2021 à 19:39









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est légèrement effrité face à l'Euro (-0,2% à 1,2165), face au Yen (-0,1%) ou face au Franc suisse (-0,2%). La rémunération du billet vert est restée inchangée ce mardi à 1,04%, à la veille de la publication du communiqué de la FED (FOMC des 26 et 27/01). Aucune annonce majeure n'est attendue, un peu à l'image de la BCE jeudi dernier. Janet Yellen a prêté serment vers 18H et devient officiellement Secrétaire au Trésor, la première femme de l'histoire à occuper ce poste. Elle a déjà fait savoir qu'elle ne tenterait pas d'influencer le cours du Dollar, ce qui relève du rôle des marchés... mais si elle plaide pour une impression monétaire massive, tout le monde connaît le résultat: elle n'a même pas besoin d'exprimer son souhait d'un Dollar plus faible comme Trump. Le $ n'a pas profité de chiffre de 'confiance' des ménages plutôt robustes ce mardi: l'indice du 'sentiment' du Conference Board ressort à 89,3, contre 87,1 le mois précédent (révisé par rapport à 88,6 en estimation initiale pour décembre 2020) et les 'attentes' progressent plus franchement de 87 vers 92,5, ce qui semble traduire un 'effet Biden' + 'effet chèques' de 1.400$. L'Euro n'a donc pas du tout pâti de la démission de Giuseppe Conte, devenue une réalité dès lundi soir. Le président du Conseil italien tentera de nouveau de constituer une majorité (ce sera compliqué vu l'opposition de son ancien allié, Matteo Renzi et le peu d'affinités avec un allié potentiel comme '5 Stelle') et en cas d'échec, l'Italie s'en ira vers de nouvelles élections anticipées (qui ne clarifieront peut être pas plus la situation). Le prochain gouvernement italien sera le 71ème en 75 ans.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.