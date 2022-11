Devises : Dollar inchangé après une avalanche de stats US information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 18:10

(CercleFinance.com) - L'Euro reste quasi inchangé (+0,05%) face au $ à 1,0320.

Le Dollar prend 0,5% face au Yen mais les perd face au Franc suisse (0,9490).

En France, les prix à la consommation restent stables à 6,2 % en novembre 2022 selon l'Insee, après l'estimation provisoire réalisée en fin de mois.

Le PIB en volume ralentit (+0,2 % en variation trimestrielle, après +0,5 % au T2 2022) au troisième trimestre 2022 selon l'Insee.

Les dépenses de consommation des ménages en biens se replient nettement sur un mois en octobre 2022 (-2,8 % en volume après +1,3 % en septembre 2022 - données révisées).

Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2021 souligne l'Insee.



Les cambistes ont peu réagi à une avalanche de chiffres US : le PMI de Chicago aux Etats-Unis ressort à 37,2 en novembre, au plus bas depuis mai 2020, alors qu'il était attendu à 47 (contre 45,2).

La croissance est revue à +2,9% au 3ème trimestre aux US, cela ne traduit pas de véritable regain d'activité mais le raffinage tourne à plein régime.



Le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que 127.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes, montre l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.



Les économistes anticipaient autour de 200.000 créations d'emploi, après les 239.000 postes créée le mois dernier.



Dans sa note d'information, le spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines précise que ce sont les secteurs de la construction et des autres métiers sensibles à la remontée des taux d'intérêt qui ont le plus pesé sur sa statistique, qui ressort au plus bas depuis janvier 2021.

Les 'ouvertures de postes à pourvoir' ont reculé en novembre à 10,3 millions.

En Chine, l'activité dans le secteur manufacturier chinois, mesurée par l'indice officiel PMI, a accéléré son repli en novembre, soulignant les difficultés rencontrées par l'économie chinoise sur fond de politique 'zéro Covid'.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier de la Chine s'est établi à 48 en novembre, contre 49,2 en octobre, selon les données du Bureau d'Etat des statistiques (BES) publiées mercredi.



Pour mémoire, un indice supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un indice inférieur à 50 reflète une contraction.