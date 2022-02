Devises: Dollar inchangé à l'issue d'une journée charnière information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 23:49

(CercleFinance.com) - Le FOREX a fait preuve de beaucoup plus de sérénité que les marchés de taux, eux-mêmes bien moins volatils que les indices boursiers : le Dollar Index finit inchangé à 96,1.



Le $ finit peu changé (1,1330/E), le franc suisse retombe de -0,8% face à l'Euro, de -0,6% face au billet vert : cela signifie l'inversion du réflexe 'risk-off' observé la veille alors que d'une manière ou d'une autre, la situation s'est débloquée à l'Est, certes au mépris des accords de paix de Minsk (dans l'impasse depuis près de 7 ans, complètement caducs désormais) mais sans effusion de sang.



Vladimir Poutine a reconnu hier l'indépendance des 2 Républiques 'rebelles' de Donetsk et Laugansk (région du Donbass, à l'est de l'Ukraine) et déploie l'armée russe dans les deux régions afin d'y 'maintenir la paix'... tandis que Kiev réclame plus d'armes aux européens face à une 'invasion' (pour reprendre la terminologie de Washington).

Les Etats Unis déclenchent une série de sanctions contre des banques russes opérant dans le Donbass, puis quelques oligarques russes proches du Kremlin... mais ne gèlent pas les avoirs de Vladimir Poutine.



Le Dollar perd un léger avantage en termes de rendement puisque les T-Bonds restent inchangés (+1Pt vers 1,9300% alors ils s'étaient détendus jusque vers 1,8700% ce mardi matin) tandis que les rendements se tendent nettement en Europe : le Bund se dégrade de +3,2Pts à 0,2320%, nos OAT de +3Pts à 0,726% (après 0,77% dans l'après-midi).



L'actualité géopolitique a relégué au second plan les indicateurs économiques du jour: ils ne vont pas calmer les craintes sur l'inflation aux Etats Unis avec une hausse de +18,6% des prix de l'immobilier en janvier selon l'indice S&P Case-Shiller.

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis accélère sensiblement en février, à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort à 56 en estimation flash, contre 51,1 en donnée définitive pour le mois précédent: là encore, la demande d'énergie va demeurer soutenue.



La confiance des consommateurs du Conference Board baisse légèrement en février de 111,1 à 110,5, mais moins que prévu (consensus : 109).

En revanche, la composante 'jugement de la situation actuelle s'est améliorée, passant de 144,5 à 145,1.