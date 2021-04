Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Dollar figé malgré une actualité à grand spectacle Cercle Finance • 15/04/2021 à 20:02









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Peu de mouvement sur le FOREX en ce jeudi (volatilité inférieur à 0,3% sur les paires avec le $), malgré une déferlante de 'stats' aux Etats Unis qui pulvérisent les attentes les plus optimistes, une euphorie boursière qui se solde par 3 nouveaux sommets historiques sur les principaux indices US. Le Dollar ne profite pas des excellents chiffres du jour car de façon totalement contre-intuitive, les T-Bonds US enregistrent leur plus fort recul en une seule séance depuis des mois (-12Pts lors l'unique séance du 26/02 mais cela ne faisait qu'effacer un pic de stress de +15Pts de la veille), avec un incroyable -9,7Pts à 1,5390%. Le billet vert ne grappille que +0,1% face à l'Euro à 1,1965 (les OAT affichent une détente de -4Pts à -0,04% et les Bunds affichent -4,1Pts à -0,303%). Le Dollar s'effrite par ailleurs de 0,2% face au yen et stagne contre Livre (à 1,3780) sterling et Franc suisse (à 0,9220). A noter qu'en Allemagne, l'indice des prix à la consommation sur 12 mois vient d'atteindre les 2% et une hypothèse de 3% est sérieusement envisagée par certains économiques. Mais les chiffres les plus attendus provenaient des Etats Unis donc, les ventes de détail s'envolent de +9,8% en mars (après -3% en février et +7,6% en janvier quand le consensus tablait sur +6,1%). Le chiffre hors 'ventes automobiles' pulvérise également les attentes avec +8,4% contre +5,3% attendu. Plus inattendu encore, les inscriptions hebdomadaires au chômage affichent une contraction de -189.000 à 576.000 alors que le consensus tablait sur 700 à 710.000: c'est le plus faible total depuis début mars 2020. leur dû. Malgré tout, Dollar n'aura pas été au-delà des 1,1957/E

