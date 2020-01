Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Dollar et Franc suisse à un nouveau zénith annuel/E Cercle Finance • 27/01/2020 à 19:25









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US voient leur rendement chuter plus vite encore qu'en Europe (où portant les place boursières ont beaucoup souffert) mais même avec une différence de -2Pts, le Dollar continue de résister et de faire la course en tête (+0,01% à 1,1005 face à l'Euro), dopé par son statut de monnaie refuge alors que la situation en Chine ne cesse d'inquiéter chaque jour davantage. Les autorités de Pékin ont déjà placé 3% de la population chinoise en quarantaine et elles sont prêtes à aller plus loin: elles ont ordonné la fermeture de certains sites industriels où de grandes multinationales opèrent jusqu'au 5 février. Ceci va de pair avec le prolongement d'une semaine de la 'Golden Week' (semaine de congé annuelle qui est devenu un des pics du tourisme local et planétaire), afin de fixer les populations jusqu'à la levée de l'alerte. La fermeté du Dollar n'avait pas grand chose à voir avec le seul chiffre à se mettre sous la dent aux Etats Unis: les ventes de logements neufs ressortent en baisse de -0,4% à 694.000, loin des 730.000 (+1,5%) attendus. Vu le contexte international, cette dégradation a été largement ignorée. Outre Manche, la livre Sterling est demeurée stable face à l'Euro vers 0,8435. Le Franc suisse continue d'imiter le Dollar et gagnait 0,15% à 1,0678 face à l'Euro, un nouveau zénith annuel.

