Devises : Dollar entre 2 eaux avant NFP de juillet, £ robuste

(CercleFinance.com) - La Livre est la devise la plus vigoureuse en ce jeudi alors que la Bank of England a laissé sa politique monétaire inchangée (et son taux directeur à 0,1%): elle avertit que la reprise sera plus lente que prévu... mais met aussi en garde contre les inconvénients des taux négatifs, ce qui ferme la porte à cette stratégie que d'autres pays comme le Japon ou la Suisse ont adopté.

Le pays s'achemine de surcroît vers un Brexit sans accord et ne parvient à obtenir une levée des taxes US... mais puisque la BoE ne semble pas en mesure 'd'en faire plus', la Livre se redresse de 0,15% face au $ à 1,313 et de de +0,25% face à l'Euro.

Le Dollar ne grappille que de +0,1% dace à l'Euro vers 1,1845/1,1850 et reste stable face au Yen à 105,5 (il se montre plus ferme face au $ canadien avec +0,3% à 1,332) après la publication des demandes hebdo d'allocations chômage par le Département américain du Travail.

Le chômage ressort en baisse, à 1,19Mns contre 1,42Mns anticipé, à comparer à 1.435.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.434.000 en estimation initiale)

Le rythme des inscriptions au chômage a ralenti ainsi sensiblement, alors même que le consensus tablait sur 1.450.000 inscriptions selon Jefferies. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 31.000 par rapport à la semaine précédente, à 1.337.750.

La publication du 'NFP' ce vendredi pourrait ou non ouvrir la route des 1,200/$ à l'Euro en cas de chiffres décevants... mais Donald Trump a déjà promis que l'emploi sera très fort en juillet.