Devises : Dollar affaibli (-0,4%), notamment face à la Livre

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar consolide en ce début de semaine, pénalisé par un différentiel de rendement négatif de -6 à -7Pts (les T-Bonds se détendent de -2,5Pts, les Bunds et OAT se tendent de +4 à +5Pts).



Le $ rechute de -0,55% vers 1,0605/E, à peu près d'autant face au Franc suisse et lâche -0,9% face à la Livre (à 1,2050) alors que les Gilts se tendent de +8,5Pts vers 3,835%, pire niveau de l'année 2023.

Le dollar Index reflue de -0,4% vers 104,8.



Le billet vert a peu réagi à une chute (en trompe l'oeil) de 4,5% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 5,1% en décembre 2022 (révisée d'une estimation initiale du Département du Commerce qui était de 5,6% en décembre).

Mais attention : en excluant les équipements de transport (aviation comprise), dont les commandes ont plongé de 13,3% d'un mois sur l'autres, les commandes américaines de biens durables ont progressé de 0,7% en janvier (ce qui reste toutefois assez modeste, mais pas négatif).



Au chapitre des 'stats' économiques, les cambistes seront particulièrement attentifs à la publication, ce mercredi, des derniers PMI manufacturiers européens avant la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.

Après les indicateurs européens, le marché suivra, vendredi, l'annonce de l'ISM des services aux Etats-Unis.



En matière de grand rendez-vous monétaires, la Banque centrale européenne (BCE) réunira son conseil des gouverneurs à Francfort le jeudi 16 mars, imitée la semaine suivante par la Réserve fédérale, qui convoquera son comité de politique monétaire (FOMC) les 21 et 22 mars.











