Devises : coup de mou sur le $ qui casse plusieurs supports

(CercleFinance.com) - L'Euro se redresse de +0,3% face au Dollar (1,0925 à 1,0930, l'Euro casse la résistance des 1,0910$) mais cela ne semble avoir que peu de rapport avec la réunion de la BCE demain (la Livre grappille également +0,3% à 1,3000).



En effet, le billet vert chute de -1% face au Franc suisse (vers 0,8840) et surtout -1,2% face au Yen (vers 156,4) qui retrouve ses meilleurs niveaux depuis le 7 juin dernier.



Le '$-Index' qui avait mal entamé la journée n'a pas mieux fini, avec un recul de -0,5% vers 103,75 : le Dollar Index enfonce ainsi un plancher de 3 mois, testé à de multiples reprises depuis début avril (puis le 16 mai, le 4 juin, le 15 juillet): il pourrait prendre la direction des 102,50, son plancher de début mars.



Même si la journée été marquée par la publication de plusieurs chiffres; il semble que cela ait peu de lien avec la baisse du Dollar.

La raison est peut-être à rechercher du côté politique avec la montée des pressions pour que Joe Biden se retire de la course à la présidence.



Côté 'stats', rien de très impressionnant : Eurostat confirme son estimation rapide de fin juin puisque le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,5% le mois dernier, en légère baisse donc par rapport à 2,6% en mai, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 2,7% à 2,6%.



Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,84 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,48 pp), des biens industriels hors énergie (+0,17 pp) et de l'énergie (+0,02 pp).



Les taux annuels les plus faibles dans l'UE ont été observés en Finlande (0,5%), en Italie (0,9%) et en Lituanie (1,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Belgique (5,4%), en Roumanie (5,3%), en Espagne et en Hongrie (3,6% chacunе).



Outre Atlantique, on découvre une hausse un peu inattendue de 0,6% de la production industrielle des Etats-Unis en juin, dont une hausse de 0,4% de la production manufacturière proprement-dite (après une augmentation de 0,9% en rythme séquentiel).



Toujours selon la Réserve fédérale qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,5 point à 78,8% en juin, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 0,9 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Le Département du Commerce fait état d'un rebond de 3% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin par rapport au mois précédent, à 1.353.000 en rythme annualisé, après une chute de 4,6% en mai (révisée d'une estimation initiale de -5,5%).



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part augmenté de 3,4% à 1.446.000 le mois dernier. Enfin, les achèvements de logements ont grimpé de 10,1% à 1.710.000.





