Devises : $ continue de glisser, malgré économie US robuste

(CercleFinance.com) - A l'image des T-Bonds, des Bunds, des OAT qui stagnent ce jeudi, le FOREX aligne une 5ème séance de quasi immobilisme avec un Dollar Index qui s'effrite de-0,05% vers 104,00/103,95.

La tendance est légèrement baissière depuis le vendredi 16 puis le $-Index affichait 104,30 vendredi dernier (-0,25 à -0,3% en 5 séance, le repli est très lent).

L'Euro progresse à la marge, de +0,1% vers 1,0820, le Dollar grappille 0,2% face au yen et au Franc suisse mais gagne +0,2% face au yen, toujours aussi faible et en repli vers 150,60.

Le Dollar n'a pas réagi à la tonalité prudente des 'minutes' de la Fed, qui confirmait mercredi soir que la banque centrale souhaitait se donner du temps avant de réduire ses taux (mais si le recul de l'inflation est significatif), ce qui était anticipé.



L'Euro n'a pas non plus pâti des mauvais chiffres allemands : le PMI manufacturier germanique de février avec une chute de -3,2Pts vers 42,3... mais c'est compensé par la bonne tenue du 'PMI' composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier.

Cette embellie s'explique par le bon indice PMI composite HCOB de l'activité globale en France : il se redresse de 44,6 en janvier à 47,7 en février, soit un plus haut de neuf mois qui signale ainsi le plus faible recul de l'activité du secteur privé de la période de repli en cours.



Côté chiffres US, le secteur privé des Etats-Unis voit la croissance de son activité ralentir en février, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 51,4 en estimation flash, après avoir atteint 52 le mois précédent, son plus haut depuis juillet 2023.



'Les pressions sur les coûts se sont encore dissipées, mais la dynamique de croissance dans le secteur des services s'est affaiblie', explique S&P Global, alors que la production manufacturière a renoué avec la croissance.



Les ventes de logements anciens ont augmenté un peu plus fortement que prévu, de +3,1% en janvier aux Etats-Unis (enquête NAR), notamment grâce à une accélération du marché dans le Midwest, dans le sud et dans l'ouest du pays... mais en rythme annuel, les ventes de logements anciens accusent un repli de 1,7%.

Le prix de vente médian s'est quant à lui établi à 379.100 dollars, soit une augmentation de 5,1% sur 12 mois.



Le Département du Travail annonce une baisse de -12.000 allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 12 février, à 201.000 demandeurs.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 215 250 cette même semaine, soit un repli de 3500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 27 000 pour s'établir à 1 862 000 lors de la semaine du 5 février, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





