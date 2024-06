Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : $ consolide à quelques heures du débat Biden/Trump information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le Dollar marque le pas (-0,25%) au lendemain d'une séance qui avait vu le '$-Index' grimper de +0,45% vers 106,10 pour tester ses meilleurs niveaux depuis le 30 avril, avant de retomber vers 105,75 ce jeudi.

Le Dollar avait été soutenu par une nette remontée des taux (jusqu'à +10Pts pour le '10 ans' vers 4,33%) qui se calme un peu avec un léger repli de -1,5Pt (sur 24H) de 4,315% vers 4,300%).



Le billet vert a fléchi peu après 14H30 suite à la révision en hausse du PIB du 1er trimestre à +1,4% (définitif).

L'inflation 'PCE' est ressortie conforme aux attentes à 3,4% en données 'brutes' et +3,7% en données 'core' (hors composantes volatiles).



Pas de surprise côté inflation, en revanche les commandes de bien durables rebondissent de +0,1% (le consensus tablait sur -0,6%) et le chômage hebdo se contracte de -6.000 pour revenir à 233.000.

Le Dollar recule sur un large front : de -0,4% face à l'Euro (qui se hisse vers 1,0722), de -0,3% face à la Livre, de -0,25% face au Yen (qui a testé la veille un plancher de 160,85, une parité JPY/USD jamais observée depuis 1986.



La situation pourrait évoluer de façon plus spectaculaire sur le FOREX avec la publication, demain, de l'indice des prix PCE -mesure préférée de l'inflation de la Fed- puis surtout ce soir le face à face entre Joe Biden et Donald Trump pour leur premier débat télévisé en direct, programmé ce soir sur CNN.

A moins du 5 mois du scrutin, les sondages prédisent une élection particulièrement serrée (46% d'intentions de vote pour D.Trump, 45% pour J.Biden), et le suspens reste entier sur la capacité de Joe Biden à démontrer qu'il possède toutes ses facultés pour continuer à diriger le pays 4 ans de plus.











