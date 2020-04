Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : calme singulier sur le Forex, malgré baril en folie Cercle Finance • 21/04/2020 à 22:22









(CercleFinance.com) - Séance d'un calme singulier sur le Forex alors que la volatilité s'est encore déchaînée sur le pétrole (la jauge de la volatilité a atteint 300% alors que sur les actions elle n'a jamais dépassé les 85) qui pourtant constitue un des 'drivers' habituel du billet vert. Les écarts du billet vert sont microscopiques avec une progression de +0,1% à +0,2% face à l'euro, vers 1,0851. Le $ progresse dans les mêmes proportions face au yen à 107,7 et au franc suisse à 0,977. Le seul écart un peu significatif se matérialise sur le 'cable' puisque le $ prend plus de 1% face à la Livre sterling à 1,2300. Le 'Dollar index' (l'évolution du billet vert face à un panier d'autres devises de réserve), progressait de 0,30%, essentiellement du fait du recul de la Livre. La relative stabilité du billet vert surprend en effet compte tenu de l' effondrement du pétrole (-70% à New York à 7$ au plus bas sur le contrat 'juin', 13$ en clôture). Le contrat 'mai' sur le WTI avait affiché la veille un 'prix' surréaliste de -40,3$, voilà que le contrat juin se désintègre ce soir de -70% à 7$ (contre 22$ la veille), le contrat juillet de -50% sous 15$... les cours planchers de 1986 sont pulvérisés, c'est un véritable enfer ! En Europe, la problématique du pétrole est absente mais pas celle de la récession: l'UE va tenter de s'accorder sur un complément de plan de relance de 500MdsE. La surprise du jour est venue d'Allemagne avec l'indice ZEW du 'sentiment des investisseurs allemands', qui est ressorti en progression, à +28,2 alors que les économistes attendaient un score de l'ordre de -60 au titre du mois d'avril, après -49,5 en mars.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.