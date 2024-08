Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: belle remontée du $ après un creux en début semaine information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 20:14









(CercleFinance.com) - Le Dollar a poursuivi sa remontée ce vendredi, de façon modeste face à l'Euro (+0,2%... l'Euro recule vers 1,1050 perd 1,3% en 3 séances) et de façon tranchée face au Yen qui décroche de -0,8% vers 146,15$.



La livre et le Franc suisse lâchent environ -0,4% respectivement.



Le Dollar Index engrange encore +0,4% vers 101,75, soit +1% sur la semaine après une alerte à la baisse vers 100,60 lundi et mardi.



Le billet vert est soutenu par une croissance US robuste (+3%), une consommation résiliente (+0,5%) et inflation de plus en plus sage (indice PCE à +2,5%).



Le PCE affiche un taux annuel stable par rapport à juin, l'inflation 'core' s'établit à 2,6% (hors énergie et alimentation), ce qui est également très positif.



Le Département du Commerce indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en juillet par tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%.

La consommation demeure donc robuste mais c'est au prix d'une forte progression des encours sur les cartes de crédit.



La perspective d'une toute prochaine baisse de taux en Europe pèse sur la monnaie unique : le taux l'inflation s'établit à 2,2% pour le mois d'août, dans l'Eurozone, une bonne surprise à moins de 2 semaines de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Les économistes espèrent que la hausse des prix à la consommation sera revenue autour de 2% sur un an d'ici octobre, soit un niveau proche de l'objectif que s'est donné la BCE.



Le taux de chômage a également poursuivi son repli dans l'Eurozone au mois de juillet pour représenter 6,4% de la population active contre 6,5% en juin, a annoncé vendredi Eurostat (mais ça se dégrade en Allemagne)



Côté déception, le PIB de la France (en volume et en données CVS-CJO) progresse de seulement 0,2% par rapport au trimestre précédent, selon l'Insee qui révise ainsi en baisse de 0,1 point son estimation initiale de +0,3%.



Mais bonne surprise, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,9% en août 2024, marquant donc un net ralentissement après +2,3% en juillet (et +6% il y a 2 ans).

Enfin, en juillet 2024, les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent sur un mois de 0,3% en volume (après ‑0,6% en juin, un chiffre révisé de -0,5% en estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Globalement, la trajectoire de la consommation reste négative et le rebond assez modeste compte tenu du début des jeux olympiques (les touristes étant présents avant le début officiel des compétitions).





