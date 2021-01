Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : avalanche de 'stats' US mais cambistes indécis Cercle Finance • 28/01/2021 à 18:59









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar s'effrite de -0,2% face à l'Euro, il progresse d'autant face au Yen mais cède -0,3% face à la Livre. Autrement dit pas vraiment de tendance, peut-être un biais légèrement baissier à l'issue d'une journée très dense en matière de publications 'macro, mais les chiffres ne traduisent de réelle amélioration de la situation fin 2020/début 2021 : le marché du travail se porte un peu mieux, la confiance des consommateurs est au zénith... mais beaucoup d'espoirs sont placés dans les vaccins, trop peut-être. La 'stat' la plus attendue était la première estimation du PIB de quatrième trimestre aux Etats-Unis: il a augmenté comme prévu de +4% au quatrième trimestre 2020 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, après un rebond de 33,4% (chiffre définitif) le trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, la contraction atteint -3,5% (du jamais vu depuis 1946 avec la démobilisation), soit 1% de plus qu'en 2009 (-2,5%). Ce même Département du Commerce annonce un rebond de +1,6% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en décembre après un plongeon de 12,6% en novembre 2020: le consensus tablait sur une embellie de +5%. Bonne surprise en revanche du côté du chômage hebdo: les inscriptions ont diminué de -67.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 847 000. La moyenne mobile sur quatre semaines se redresse de +16.250 à 868.000. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de -203.000 la semaine précédente, à 4.77 millions. L'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en hausse de 0,3% le mois dernier, à 109,5 (contre +0,2% anticipé) après des progressions de 0,7% en novembre et de 0,9% en octobre.

