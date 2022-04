Devises: $ au plus haut depuis mars 2020, le Yen dévisse -2% information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 22:37

(CercleFinance.com) - Quelle volatilité, et quel plongeon abyssal du Yen !



Il s'effondre de 2% face au dollar (au plus bas de 20 ans à 1,3100%) après la décision de la Banque du Japon (BoJ) de maintenir ses mesures de relance de l'économie ('QE', ou planche à billet) et d'acheter 'autant de bons du Trésor que nécessaire' pour maintenir le rendement du '10 ans' sous les 0,25%.

Mission accomplie, le rendement du '10 ans' nippon plonge de 0,244% vers 0,18%... et le yen affiche désormais -14% depuis le 1er janvier, une des chutes les plus rapides en 4 mois depuis les années 1990.



Le Dollar de son côté a bien résisté à la contraction du PIB américain de -1,4% au 1er trimestre 2022 (loin de +1,1% anticipé par le consensus): un score liée à la chute des exportations.

Les autres paramètres comme la consommation, l'investissement et l'emploi sont demeurés par ailleurs très positifs.



Les US bénéficient d'une forte hausse des dépenses des consommateurs (+2,7%) au cours du 1er trimestre mais qui s'avère un peu en trompe-l'oeil : elle résulte de 'l'effet prix' sur des produits comme les carburants ou la nourriture qui représentent des dépenses incompressible.



Par ailleurs, le nombre d'inscrits au chômage aux Etats-Unis a reculé de -5.000 en données hebdomadaires à 180.000 : le département américain du Travail précise que le nombre d'allocataires réguliers a diminué de 1 000 pour atteindre 1,41 million CVS à l'issue de la semaine du 9 au 16 avril.



C'est plus bas niveau algébrique depuis le début des années 1970.



Le Dollar Index bat avec aisance un nouveau record annuel avec +0,7% à 102,7 (et même 102,9 au plus haut, record de mars 2020 égalé), alors que la Livre recule d'autant à 1,2430$, le Franc suisse de -0,3% à 0,972.



L'Euro s'est enfoncé de -0,7%, sous les 1,0500 face au $, touchant un nouveau plancher à 1,0472, soit -7,5% de repli depuis le 1er janvier, et un plus bas depuis 5 ans, avec un prochain palier de soutien qui se dessine vers 1,0350.



L'Euro s'est enfoncé après la publication de l'inflation en Allemagne qui atteint +0,8% sur 1 mois selon Destatis.

Le renchérissement des prix de l'énergie a de nouveau alimenté l'inflation qui a grimpé à 7,4% en première estimation au mois d'avril (contre 7,2% attendu) du jamais vu depuis 1981 avec le conflit Iran-Irak .



A eux seuls, les prix de l'énergie ont grimpé de 35,3% en rythme annuel en avril, un phénomène qui s'est accentué avec le déclenchement de la guerre en Ukraine.