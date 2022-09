Devises: $ au plus haut de 20 ans, £ à un plus bas de 37 ans information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 19:52

(CercleFinance.com) - Le Dollar a repris son ascension et bat de nouveaux records annuels et de 20 ans à 109,98 (+0,9% à 109,75 ce soir).



Le billet vert prend +1% face à l'Euro vers 0,9950, +0,8% face au Yen, +0,5% face au Franc suisse (à 0,9810), +0,7% face à la Livre vers 1,1540, un 'plus bas' depuis janvier 1985).

L'Euro a mal digéré le repli du PMI manufacturier au mois d'août en Europe : il s'est maintenu sous la barre des 50, à 49,6 contre 49,8, affichant son plus faibles niveaux depuis juin 2020.



L'indice des acheteurs PMI S&P Global de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 49,5 en juillet à 50,6 en août, dépassant la barre des 50 et repassant ainsi en zone d'expansion.



Le taux de chômage dans la zone euro a poursuivi son repli en juillet pour revenir à 6,6%, contre 6,7% au mois de juin, montrent des statistiques publiées jeudi par Eurostat.

Ce recul prolonge la tendance à la baisse du chômage amorcée depuis l'automne 2020, lorsque le taux de chômage atteignait plus de 8,5%.



Le Dollar est soutenu par la révision à la hausse de la productivité non-agricole qui n'a diminué que de 4,1% au deuxième trimestre 2022 et non pas -4,6% en rythme annualisé, d'après le Département du Travail (après un plongeon de 7,4% au trimestre précédent).



Ce nouveau recul traduit une baisse de 1,4% de la production alors même que le nombre d'heures travaillées a augmenté de 2,7%. Combiné à une progression de 5,7% du salaire horaire, il entraine une envolée de 10,2% des coûts unitaires salariaux.

Bonne surprise également du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont légèrement baissé la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui suggère une poursuite du resserrement du marché du travail américain.



Les nouvelles inscriptions ont reculé de 5.000 à 232.000 en données corrigées des variations saisonnières lors de la semaine du 27 août, a annoncé jeudi le Département du Travail.

Ce vendredi sera marqué par la publication du 'NFP' avec +250.000 emplois attendus en moyenne.