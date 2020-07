Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ au plus bas à 1,18/E après communiqué FOMC du FED Cercle Finance • 29/07/2020 à 20:15









(CercleFinance.com) - Peu de réaction -voir rien de détectable- sur le front des changes après la publication du communiqué final de politique monétaire de la Réserve fédérale à 20H. La FED va maintenir les taux à zéro 'jusqu'à ce que l'économie retrouve sa santé initiale' (le marché parie sur un horizon 2023 mais cela pourrait prendre plus de temps encore) et continuera d'alimenter le gouvernement, les entreprises et les particuliers en crédit -à plein régime- d'ici fin 2020... au minimum. La FED constate une amélioration sur le front de l'emploi mais elle n'est pas fulgurante. La communication reste donc 100% 'dovish' (biais accommodant) mais Jerome Powell peut encore ajuster le tir lors de la conférence de presse. Le Dollar reste donc collé à son plancher annuel face à l'Euro (-0,7% à 1,1795, les 1.1800 sont en vue) et contre la plupart des devises, et notamment le Franc suisse avec -0,6% à 0,9125, ou la Livre Sterling avec -0,6% à 1,3000 'tout rond'. Le billet vert perd également 0,2% face au Yen puis au $ canadien. Du côté des statistiques du jour, rien n'explique le recul du Dollar: le déficit commercial US se contracte à 70,64Mds$ contre 75,3Mds$ (chiffre révisé de -74,34Mds initialement) au mois de mai. Par ailleurs, les stocks des grossistes se contractent de -2%, les stocks des détaillants de -2,6%, signe de bonne santé de la consommation. C

