Devises : $ au-dessus de 1,18/E à 48H de la réunion de la BCE

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son redressement face à l'euro (+0,3% vers 1,1785) et se montre ferme contre la plupart des devises de référence (le 'Dollar Index' gagne +0,35%). En l'absence de chiffre publié aux Etats Unis ce mardi, l'explication du repli de l'euro pouvait résider dans un éventuel chiffre un peu faible en Europe, mais ce n'est pas le cas, avec des excédents commerciaux records en Allemagne (+18MdsE) et une réduction du déficit commercial de la France (-1,1MdE). Bonne surprise également du côté du PIB de l'Eurozone: il s'est contracté de -11,8% dans l'Eurozone au cours du deuxième trimestre 2020 (et de -14,7% sur 12 mois), et de -11,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent (-13,9% sur 12 mois), selon Eurostat, qui avait annoncé initialement des reculs plus sévères de -12,1% et de -11,7% respectivement en lecture précédente. C'est peut-être une atmosphère de 'risk-off' et de tensions sino-américaines qui soutiennent le Dollar depuis quelques jours: il se peut aussi que ce soit l'anticipation d'un 'message' de la BCE concernant la 'volatilité des devises' qui pourrait nuire à la reprise en Europe (rappel: la BCE, depuis l'origine, n'a jamais évoqué un objectif de parité E/$).

