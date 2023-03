Devises: après un calme étrange, rude secousse sur le Dollar information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 18:08

(CercleFinance.com) - Le Dollar a littéralement dévissé à partir de 14H30 et la publication du 'NFP' : il a chuté en quelques minutes de -1,2% avant de se reprendre marginalement.

Le Dollar Index a plongé jusque vers 101,05 avant de se redresser vers 104,35 (0,9%).

Le billet vert n'avait (étrangement) pas bronché depuis 18H jeudi jusqu'à 14H30 ce vendredi (malgré la forte détente des taux US) malgré le pic de stress provoqué par les craintes de défaut de deux banques américaines (dont l'une -SVB.Financial- renonce à se recapitaliser, et l'autre -Silvergate- spécialisée dans les cryptos jetterait l'éponge).



La Silicon Valley Bank (SVB) vient d'annoncer qu'elle a échoué à lancer une augmentation de capital en vue de se renflouer après avoir essuyé de lourdes pertes sur la vente d'une partie de son portefeuille obligataire (1,8Mds$) pour tenter de dégager des liquidités.



Le Dollar a été affaibli par la chute du rendement du '10 ans' qui chute de -22Pts à 3,00%, le rendement du '30 ans' retombe également sous 3,705%, le rendement du '2 ans' efface -25Pts à 4,65% alors que les anticipation de hausse de taux de 50Pts de base le 22 mars sont retombées en quelques heures de 75% à moins de 50%.



Le 'NFP' -très attendu- publié à 14H30 semble avoir calmé les craintes sur l'inflation, et cela tient à une seule variable, le ralentissement de la croissance des salaires (+0,2% au lieu de +0,4% anticipés).



Les cambistes auraient tout aussi bien pu s'alarmer de la robustesse de l'économie US a généré la création de 311.000 emplois: cela marque certes un net ralentissement après la forte hausse du mois de janvier (517.000 postes créés), mais c'est 45% de plus que les 215.000 nouveaux jobs attendus.



La détente des taux US (fuite vers la sécurité) a fait grimper l'Euro jusque vers 1,0687 avant une accalmie vers 1,0670, soit +0,9% ce vendredi et +0,3% en hebdo.

Et ce n'est pas le plus spectaculaire puis le Dollar chute de -0,9% face au yen, -1,1% face à la Livre et -1,3% face au Franc suisse à 0,9200.