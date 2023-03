Devises: $ affaibli par une FED qui suggère 1 pivot imminent information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 19:32

(CercleFinance.com) - La FED vient d'annonce sans surprise qu'elle porte son taux directeur à 5,00% lors du communiqué publié à 19H00.

La FED indique que les turbulences bancaires sont susceptibles d'affecter la croissance et l'emploi aux Etats Unis.

L'inflation restera plus élevée que prévue, à 3,6% contre 3,5% précédemment : les membres de la FED envisagent de nouvelles hausses de taux.

Il y a donc un 'pluriel' mais la FED indique les hausses pourraient s'arrêter plus tôt que prévu : les cambistes semblent en déduire qu'il pourrait il y avoir 2 X 25Pts supplémentaires mais pas de 3ème, et donc un 'pivot' pourrait survenir dès le second semestre.

Le Dollar chute de -50 'pips' contre l'Euro, de 1,0800 vers 1,0850, soit -0,75%.

Le billet vert recule contre toutes les devises : le Dollar Index chute de -0,7% vers 103,5, un 'plus bas' depuis le 3 février, il perd 0,6% face à la Livre, -0,4% face au Yen... et -0,8% face au $ Australien et Néo-Zélandais.



Le Franc suisse qui vient de perdre 2% contre toutes devises depuis une semaine dans le sillage des problèmes du Crédit Suisse, ne reprend que 0,3% face au Dollar et en perd 0,45% face à l'Euro vers 0,9970.