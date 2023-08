Devises : $ affaibli par l'emploi et le moral des ménages US information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 19:11

(CercleFinance.com) - Le Dollar recule nettement ce mardi soir après une série de 'stats' US bien plus faibles qu'attendu.

Le $-Index lâche -0,4% vers 103,65, il cède -0,5% vers 1,0868, même écart face à la Livre et -0,55% face au Franc suisse.



Le billet vert est affecté par le net repli des rendements obligataires en aux Etats Unis.

Les T-Bonds US effacent pour leur part -9,5Pts vers 4,125%, le '1 an' efface -5,5Pts vers 5,405%, le '5 ans' -9Pts à 4,305% alors que La confiance du consommateur américain s'est dégradée des 114 vers 106,1 alors que les économistes prévoyaient 116.



L'indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté de -8,2 vers 144,8, après 153 en juillet, tandis que celui de leurs anticipations a chuté à 80,2 contre 88 le mois dernier.



Dans son communiqué, la ConfBoard rappelle qu'un sous-indice des anticipations en-dessous du seuil des 80 points est annonciateur d'une récession, scénario que l'organisme continue d'anticiper d'ici à la fin de l'année.



Par ailleurs, le rapport 'Jolts' qui compile les offres d'emplois aux Etats Unis témoigne d'une contraction de -340.000 à 8,827 millions (soit -6,7%), c'est une dégradation d'une ampleur imprévue.



Le prix des logements ont augmenté de 0,9% aux Etats-Unis en juin (dans les 20 premières agglomérations américaines) par rapport au mois précédent, à en croire les indices S&P CoreLogic Case-Shiller.

Mais en comparaison annuelle, les prix se sont contractés de 1,2% en juin, une baisse qui s'atténue toutefois par rapport à celle de 1,7% de mai, avec en particulier des progressions observées à Chicago (+4,2%), Cleveland (+4,1%) et New York (+3,4%).



Les opérateurs restent partagés entre la perspective d'une d'un relèvement des taux par la FED début novembre (consensus tombé ce soir de 60% à 50%, soit -10% en 24H) et les signes témoignant d'un ralentissement de l'économie mondiale qui pourrait amener Jerome Powell et ses collègues à envisager un assouplissement du loyer de l'argent.