Devises : $ affaibli, les cambistes jouent le scénario accord

(CercleFinance.com) - Le Dollar faiblit nettement face à l'Euro (-0,6% vers 1n184) mais reste stable face au Yen, Livre Sterling et Franc suisse. C'est donc une question purement UE/USA et qui ne s'explique guère par un avantage de rémunération en faveur du billet vert puis son rendement progresse de façon quasi identique par rapport à celui de l'euro: les T-Bonds affichent +2,8Pts à 0,7900% et 0,598% respectivement. L'actualité reste dominée par le suspens autour de l'adoption d'un 'stimulus package': Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, avait laissé dimanche 48 heures à ses troupes pour conclure un accord avec le groupe républicain. Des déclarations contradictoires se télescopent: Trump est favorable à un compromis, des membres républicains influents du Congrès (Ted Cruz notamment) jugent un accord peu vraisemblable... mais Wall Street et les cambistes semblent estimer ce soir que la balance penche en faveur d'un accord, ce qui pèsera sur le Dollar. Le chiffre US du jour ne justifie pas la chute du $ : les mises en chantier de logement n'ont augmenté que de 1,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier selon le Département du Commerce. Cela représente tout de même 1.415.000 nouvelles constructions en rythme annualisé, mais c'est inférieur au consensus qui visait 1.451.000. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est par contre accru de 5,2% à 1.553.000, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1.525.000.

