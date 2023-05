Devises: 3ème semaine de hausse du $ (irrégulier ce 26/05) information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 19:27

(CercleFinance.com) - Le Dollar enchaîne une 3ème semaine de hausse mais il ne progr40 (soit l'équivalent de son gain face à l'Euro, vers 1,0715).



Le Dollar Index voit sa hausse contrarié par le recul du billet vert de -0,2% face à la Livre et au franc suisse, alors qu'il engrange +0,4% face au yen.



Les chiffres US du jour renforcent la probabilité d'une hausse de +25Pts en juin (50%), ou en juillet (60%), ce qui accroît son rendement (le '1 an' culmine à 5,30%, le '6 mois' intègre déjà une hausse supplémentaire à 5,50%).

L'indice des prix PCE ressort à +0,4% (il était attendu stable) et +4,7% en rythme annuel (hors alimentation et énergie), il était attendu 0,1% plus faible en annualisé.

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en avril par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression nettement supérieure au consensus (+0,4%), pour des revenus en croissance de 0,4%.



Le Département du Commerce annonce par ailleurs une hausse de 1,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en avril, après une hausse de 3,3% en mars (révisée d'une estimation initiale qui était de 3,2%).



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont reculé de 0,2% en avril.



L'indice de confiance UMich aux Etats-Unis se redresse de +1,5Pt vers 59,2 et outrepasse les attentes (58).



En France, la confiance des ménages dans la situation économique reste stable mais à un bas niveau: l'indicateur synthétique calculé par l'Insee se maintenant à 83, un niveau bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).