Devises : 2ème séance sans relief, l'Euro teste les 1,200$

(CercleFinance.com) - Seconde séance sans relief sur le Forex, notamment sur la paire E/$ qui ne décale que de 0,1% (en faveur de l'Euro à 1,1980... avec un test de la grosse résistance des 1,2000). Le Dollar s'effrite de -0,25% à -0,3% face au Franc Suisse, Livre Sterling et Dollar canadien... et il stagne contre le Yen (à 108,8). La rémunération du $ s'est améliorée ce vendredi (+5Pts) après la spectaculaire décrue de -9 à -10Pts des T-Bonds US vers 1,58%. Cette hausse est 2 fois plus forte que celle des OAT (+2,5Pts vers -0,012%) ou des Bunds (vers -0,262%). Cette journée a été marquée par la publication de nouvelles 'stats' très robustes aux Etats Unis : les mises en chantier de logements ont rebondi de 19,4% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.739.000 en rythme annualisé, un niveau bien supérieur au consensus selon le Département du Commerce. Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui augmenté de 2,7% à 1.766.000 en mars, dépassant ainsi légèrement l'estimation moyenne des économistes. La confiance des consommateurs s'est également améliorée en avril, mais moins que prévu, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi. L'indice de confiance compilé par l'université américaine est ressorti à 86,5 ce mois-ci, après 84,9 en mars et 89 attendu par les économistes: il s'agit toutefois du meilleur score depuis janvier 2020. Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, atteignant 97,2 sur le mois en cours contre 93 en mars. Celui mesurant l'évolution de leurs anticipations ressort en revanche à un niveau stable, à 79,7 comme à l'issue du mois de mars. Tous ces chiffres semblent témoigner d'une reprise qui prend l'apparence d'un 'boom économique' mais Christopher Waller (gouverneur de la FED) affirme que 'le chemin est encore long avant que la reprise soit achevée, le niveau d'inflation qui reste inférieur à 2% n'est pas du tout préoccupant'.

