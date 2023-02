Devise: $ termine la semaine au +haut, Euro retombe à 1,067$ information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 23:24

(CercleFinance.com) - Le Dollar termine la semaine au plus haut contre toutes devises et franchit in extremis une première résistance face à l'Euro: la monnaie unique (-0,6% à 1,0670) enfonce le support oblique des 1,0690.



La clôture indécise de Wall Street n'a pas engendré de flux favorables au Dollar, tout s'est joué du coté de l'obligataire avec une hausse de rendement +4Pts à 3,723% (soit +20Pts sur la semaine, +33Pts en 6 séances. Le '6 mois' s'installe au-dessus des 4,924%, le '1 an' s'inscrit à 4,885% (soit +7Pts en hebdo).

Le décalage de +25Pts consécutif à la publication du 'NFP' vendredi dernier à 14H30 reflète l'évolution des anticipations de 'taux finaux' de la FED après les dernières déclarations de Jerome Powell, le patron de la Fed, et de John Williams (FED de New York) qui ont renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide des taux de la Réserve fédérale.



Le consensus table désormais sur un taux final minimum de 5,25% et les 5,50% ne sont plus le scénario de l'impossible.

Le Dollar Index progresse de 0,4% vers 103,6 et le soulèvement de cette résistance ouvrirait le chemin de 105.

Le billet vert s'est adjugé +0,55% face à la Livre et surtout +0,8% face au Dollar Canadien: il a peu progressé face au Yen (+0,15%) et au Franc suisse (+0,2%).

Il y avait un chiffre aux US ce vendredi et ce fut une bonne surprise : la confiance des consommateurs américains s'est améliorée plus que prévu en février, à 66,4 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan(en février 2022, l'indice 'UMich' affichait 62,8).



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a bondi pour atteindre 72,6 en février contre 68,4 le mois précédent et celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations s'est en revanche replié à 62,3, contre 62,7 le mois passée.