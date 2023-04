Devise: stabilisation globale, aucune devise ne se distingue information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 18:24

(CercleFinance.com) - Fin de semaine en douceur sur le Forex avec un Dollar étroitement irrégulier, en repli de 0,1% face à l'euro (vers 1,0970), en hausse de 0,05% face au Franc suisse mais en repli du même faible écart face au Yen, la Livre étant la plus faible avec -0,15%.

Le Dollar Index ressort lui parfaitement inchangé à 101,85.



Le 'chiffre US du jour' tempère les signaux de ralentissement de la veille il est même surprenant puisque à en croire S&P Global, le secteur privé américain voit sa croissance s'accélérer en avril, à 53,5 en estimation flash, contre 52,3 le mois précédent, et atteint ainsi un plus haut de 11 mois.

Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'indice PMI en zone euro.

L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé de la région (notamment dans le secteur des 'services'), à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.



Selon les enquêteurs, ce redressement a été soutenu par une demande ravivée et s'est accompagné de la plus forte progression de l'emploi depuis près d'un an, tandis que les pressions inflationnistes se sont encore modérées.



'De façon moins positive, la croissance est devenue de plus en plus déséquilibrée, tirée seulement par le secteur des services alors que la production manufacturière a rechuté en zone de contraction sur fond d'un plongeon de la demande en biens', nuancent-ils.

En effet, elle a chuté à 45,5, au plus bas depuis 24 mois dans l'Eurozone en France le score est identique (47,3 vers 45,5) et c'est un 'plus bas' depuis 3 ans.