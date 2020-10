Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : recul contre-intuitif du $ après bon PMI composite Cercle Finance • 23/10/2020 à 20:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar efface ses gains de la veille face à l'Euro qui reprend 0,35% à 1,1855. Le Dollar fléchit également de -0,1% face au Yen et de -0,3% face au Franc suisse (vers 0,9045). Cette faiblesse du $ semble contre-intuitive vu le bon indice PMI composite de l'activité globale aux Etats Unis -calculé par IHS Markit- passe de 54,3 en septembre à 55,5 pour le mois en cours en estimation 'flash', hausse conforme aux attentes qui traduit une accélération de l'expansion de l'activité du secteur privé américain. L'indice atteint ainsi son plus haut niveau depuis 20 mois. Enfin, le PMI 'flash' Markit des services' ressort à 56 contre 55 anticipé et s'inscrit sur une trajectoire inverse de celle observée en France. Après les chiffres très robustes de l'immobilier publiés la veille (+9,4% des reventes de logements anciens), des ventes de détail revenues aux niveaux de l'automne 2019 : les cambistes semblent donc miser sur une adoption du 'stimulus package' imminent... et il ne reste que 8 jours.

