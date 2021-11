Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : nouvelle poussée haussière sur le $, le Yen plonge information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 20:07









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa poussée haussière contre toutes devises (+0,45% à 96,47E, nouveau record annuel du Dollar Index) alors que les T-Bonds voient leur rémunération grimper de +6Pts vers 1,6000% tandis que celle des Bunds et OAT recule de -0,5 à -1Pt de base, soit un différentiel de 7Pts en faveur du billet vert. Il n'y avait de statistique au menu en ce premier jour d'une semaine écourtée outre-Atlantique et qui sera marquée par la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis. Les marchés américains seront fermés jeudi et n'ouvriront que pour une séance écourtée vendredi (pas l'obligataire, donc ce sera très calme sur le FOREX). D'ici-là, plusieurs chiffres 'macro' sont attendus mercredi aux Etats-Unis, notamment l'annonce de la deuxième estimation du PIB de 3ème trimestre, des commandes de biens durables et des dépenses des ménages.. Egalement à l'agenda, figurent les derniers indices d'activité PMI des grands pays européens (mardi) ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (mercredi). Le Dollar se retrouve ce soir au plus haut face à l'Euro à 1,1248 (+0,45%), il progresse d'autant face à la Livre et au Franc suisse (à 1,3385 et 0,9325 respectivement) et engrange +0,85% face au Yen à 114,90 (qui perd également 0,5% face à l'Euro).

