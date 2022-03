Devise: net repli du $ sur fond d'espoir de paix en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 00:04

(CercleFinance.com) - Les espoirs de paix en Ukraine après une réunion jugée prometteuse entre les belligérants à Istamboul rassurent la communauté financière: le caractère de 'refuge' du Dollar' (face à une guerre se situant sur le sol européenne) ne semble plus aussi pertinent dans un contexte de détente qui pourrait aller à don terme.



Le billet a perdu -1% face à l'Euro, qui remonte au-delà des 1,1100.



Il recule également face au Yen (-0,5%) et face au Franc suisse (-0,2%).

Le 'Dollar Index' recule de -0,7% vers 98,40... une fois encore la route menant vers les 100 se dérobe.



La baisse des prix du pétrole de 113 vers 105$ à Londres et sous les 100$ à New York fait baisser la quantité de Dollar nécessaire pour les achats pétroliers.

Le Dollar a également été désavantagé par la hausse des rendements en Europe : nos OAT se sont envolées jusque vers 1,153% (+15Pts) avant de se tempérer vers 1,05% alors que le rendement des T-Bonds s'est replié symétriquement de -6Pts.

Côté chiffres, rien de favorable à l'Euro : d'après l'enquête de conjoncture de l'Insee auprès des ménages français, la confiance baisse fortement en mars: l'indicateur synthétique de l'Insee perd six points pour s'établir à 91 et se situe ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

L'indice 'GFK' en Allemagne rechute sous à -15,5 (contre -11,2 anticipé), au plus bas depuis juin 2021.



Aux Etats Unis, en revanche l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board s'est -apparemment- un peu améliorée en mars: à 107,2 contre 105,7 en février... mais c'est une embellie en trompe-l'oeil, dans la mesure où l'indice de février a été révisé en forte baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 110,5.