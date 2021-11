Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : net raffermissement de l'Euro malgré bonnes stats US information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 18:41









(CercleFinance.com) - Séance de franche consolidation sur le Dollar (-0,3% selon le Dollar Index à 95,55), après le plafonnement observé la veille qui se mettait en place après une accélération de +1% en début de semaine et de plus de 2,5% depuis le 9/11 et de +3% depuis le 29/10. Le repli du Dollar s'est accentué avec l'inversion de la vapeur sur les T-Bonds : en légère hausse jusqu'à la mi-journée, les taux longs se détendent ce soir de -2,5Pts à 1,5800%. Le fléchissement des rendements sur les OAT ou les Bunds s'est avéré un peu moins rapide ces dernières heures... mais ce n'est pas une explication très convaincante pour justifier le repli de -0,5% du billet vert face à l'Euro. Les chiffres US du jour encore moins puisqu'ils ont été très 'robustes', à l'image de l'indice de la Fed de Philadelphie : la croissance de l'activité manufacturière s'accélère nettement en novembre, à 39 pour le mois en cours contre 23,8 au titre du mois d'octobre, et alors que le consensus l'attendait à peu près stable. Les 'entrées de commandes' sont ressortie au plus haut depuis 73 ans ! L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis, compilé par le Conference Board, a ainsi augmenté de 0,9% le mois dernier (proche des +1% attendus) après un gain de 0,1% en septembre et de 0,7% en août. Les chiffres des demandes d'allocations chômage ressortent une nouvelle fois en baisse, mais très symbolique, à 268.000 contre 269.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon le Département du Travail américain. La réalité, c'est que l'euro s'est montré très ferme contre toutes les devises, avec un gain de +0,6% face au Yen (la seule devise en repli face au $, avec -0,1%), de +0,35% face à la Livre et +0,2% face au Franc suisse.

