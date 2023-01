Devise : le $ très affaibli par le CPI enfoncer des supports information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 18:41

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son repli après la publication de l'indice des prix à la consommation outre-Atlantique qui confirme à 100% les anticipations des expertes.



Le $-Index chute de -0,65% vers 102,50, au plus bas depuis fin mai dernier : il se rapproche du plancher des 1,0160/1,0165 du 22 mai.

Cet objectif pourrait être atteint rapidement car la décrue du billet est spectaculaire face au Yen (-2,2% ce soir) à 129,5 (les 130 constituaient un seuil pivot) alors que la BoJ pourrait réagir face à une inflation d'une ampleur jamais observée depuis 42 ans.

L'Euro prend +0,7% à 1,0830$, la Livre +0,5%, le Franc suisse +0,25% seulement (il recule ainsi de -0,5% face à l'Euro à 1,005).



L'Euro vient de reprendre +1200 'pips' (ou +12,5%) en 3 mois et 10 jours, passant de 0,953 à 1,0830: le franchissement des 1,073 semble ouvre la route des 1,09, un objectif désormais très proche.



Si le 'CPI' s'avère sans surprise, les cambistes veulent croire que cela va dans le bon sens et convaincra la FED de se montrer moins agressive en février puis mars.

L'indice des prix US a augmenté de 6,5% en décembre 2022 par rapport au même mois de 2021 (-0,1% en séquentiel), un taux annuel au plus bas depuis octobre 2021 et globalement conforme aux attentes des économistes.



Hors énergie (+7,3%) et produits alimentaires (+10,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'core' (le plus suivi par la FED) s'est établi à 5,7% le mois dernier, un niveau dans l'ensemble conforme à celui qu'anticipait le marché.



Mais en rythme séquentiel, c'est-à-dire entre novembre et décembre 2022, les prix à la consommation 'core' ont augmenté de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le marché du travail qui demeure un des indicateurs les plus suivis par la FED demeure d'une fascinante robustesse puisque les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 1.000 lors de la semaine du 2 janvier, s'établissant à 205.000 contre 206.000 (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 204.000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.