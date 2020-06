Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : le $ se raffermit, la £ chute après communiqué BoE Cercle Finance • 18/06/2020 à 19:21









(CercleFinance.com) - Le Dollar progresse de +0,4% et soulève la résistance des 1,1200/E pour se hisser vers 1,1190/E. Le billet semble soutenu par de bons chiffres car symétriquement la quantité de $ en circulation augmente très rapidement depuis 3 mois: le 'bilan' de la FED (le portefeuille d'actifs qu'elle détient) vient de battre un nouveau record ce jeudi à 7.170MdsE. Le Dollar progresse par ailleurs de +0,3% face au Franc suisse et au $ canadien (à 1,36) et gagne +1,1% face à une Livre Sterling affaiblie. Côté chiffres US : l'indicateur avancé du Conference Board repasse dans le vert pour la 1ère fois depuis 3 mois. Il s'affiche en hausse de +2,8% à 99,8 en mai après de sévères baisses en avril (-6,1%) et mars (-7,5%). Bonne surprise également avec le 'Philly FED' (activité manufacturière dans la région de Philadelphie) qui rebondit spectaculairement de -44,1 vers +27,5 sur le mois en cours, contre -44,1 au précédent, marquant ainsi une reprise de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Le consensus n'en attendait pas tant : il ne visait qu'un indice à -23 ! L'indice est ainsi positif pour la première fois depuis février et le début de la crise du coronavirus. Les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage ont légèrement déçu à 14H30: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.508.000 nouveaux inscrits, à comparer à 1.566.000 la semaine précédente (contre 1.542.000 en estimation initiale). Le consensus des économistes tablait en effet sur un net recul, vers 1,3 million d'inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a une nouvelle fois reculé, pour atteindre 1.773.500, en baisse de 234.500 en l'espace d'une semaine. La Livre Sterling s'impose ce jeudi comme la devise la plus faible, avec un recul de -1,1% face au Dollar et de -0,7% face à l'Euro alors que la Banque d'Angleterre a maintenu inchangé ce jeudi ses taux d'intérêt (ajoutant qu'il n'est pas question de passer aux taux négatifs) mais annonce l'extension de son programme d'achat d'emprunts d'Etat (+100Mds£ à 750Mds£).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.