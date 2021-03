Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : le $ poursuit sur sa lancée, dopé par son rendement Cercle Finance • 05/03/2021 à 19:21









(CercleFinance.com) - Séance volatile sur les changes avec un Dollar qui termine la semaine tambour battant, sur un gain de +0,5% face à l'euro, autour de 1,19000, après une avancée jusque vers 1,1895. On assiste à une sorte de répétition de la séance de la veille avec +0,3% face au yen et au Franc suisse, puis de +0,5% face à la Livre (1,3830). De nouveau également +0,5 à +0,6% face aux devises australes (la veille, c'était +0,7 à +0,8%). La tendance demeure donc clairement haussière avec un Dollar Index en hausse de 0,7% à 92 (contre +0,75% la veille). Sur la semaine, le billet vert gagne +1,3% et +2% depuis le 25 février: une sortie de canal baissier semble se confirmer. Le Dollar profite d'un différentiel de rémunération positif contre toutes les devises : les T-Bonds US affichent ce soir 1,565% de rendement -contre 1,55% la veille- après un 'pic' de 13 mois à 1,6250, quelques minutes après la publication d'un 'NFP' US bien plus vigoureux qu'attendu. Le Département du Travail américain a recensé +379.000 emplois non agricoles en février, le double des +190.000 attendus, tandis que le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2%, alors qu'il était attendu en petite hausse à 6,4%. Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés, de -227.000 à -306.000 pour décembre 2020 et de +49.000 à +166.000 pour janvier, soit une révision en hausse totale de 38.000 sur cette période. Le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 61,4%. Le secteur privé en particulier a créé +465.000 emplois, la plupart des créations de postes ont été enregistrées dans les loisirs et l'hôtellerie. Ce chiffre est très largement supérieur (d'un facteur 4) aux +117.000 recensé par ADP 48H auparavant. Comment un tel écart concernant le même champs d'investigation est-il possible ? Mystère... Le Dollar n'a pas été affecté par le creusement de +2% du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui s'est aggravé à 68,2 milliards de dollars en janvier 2021 (un score un peu plus important que prévu).

