Devise : le $ plonge de -1% avec chute de -15Pts du rendement

(CercleFinance.com) - Le Dollar n'a aucunement profité d'un environnement 'risk off', bien au contraire, et il subit sa plus lourde correction de l'année en l'espace de quelques heures, pénalisé par la chute de Wall Street (indirectement: le 'risk-off' a fait chuter sa rémunération de -15Pts de base) mais aussi des matières premières et du pétrole (le $ étant la devise de référence). La crainte qu'un variant du Covid échappant à la protection du traitement actuel vienne freiner la croissance au cours des 6 prochains mois a provoqué la plus lourde correction de l'année sur le baril de Bren(-11% à 73,2$) et de -12% sur le WTI (à 68,7$)... un véritable bain de sang. Le billet vert affiche -1% face à l'Euro (vers 1,1320), -1,4% face au Franc suisse à 0,9225... et un spectaculaire -1,9% face au yen à 113,1/113,15, ce qui efface tous les gains depuis le 10 novembre. Le Dollar ne 'tient' (-0,1%) que face à la Livre (qui perd 0,85% face à l'Euro).

