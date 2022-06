Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise: le $ dopé par l'ISM manufacturier et T-Bonds à 2,93% information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 20:13









(CercleFinance.com) - Le Dollar se reprend vigoureusement contre toutes devises et le $Index affiche +0,8% à 102,6.

Il grimpe spectaculairement face au yen (+1,15% à 130,15), prend 0,8% face à l'Euro (à 1,0645) et face à la Livre à 1,2480).

Il se contente de +0,4% face au Franc suisse et ne grappille en revanche que +0,1% face au Dollar canadien, à 1,2635.



Le Dollar bénéficié d'une forte poussée de sa rémunération : +8,5Pts vers 2,9300% qui s'est enclenchée dès 15H46 avec la publication de l'ISM manufacturier aux Etats-Unis.

L'activité s'est accélérée au mois de mai, à 56,1 le mois dernier, contre 55,4 en avril, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 54,2.



L'indice se maintient ainsi bien au-dessus du seuil de 50, témoignant d'une croissance du secteur manufacturier, et ce pour le 24ème mois consécutif.



Le sous-indice des nouvelles commandes est ressorti en forte hausse à 55,1 contre 53,6 le mois précédent, tandis que celui de l'emploi s'est replié à 49,6 après 50,9 en avril.

L'indice des directeurs d'achat PMI du secteur calculé par S&P Global s'est établi à 57 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation 'flash' qui était de 57,5, et après un niveau de 59,2 en avril.



L'accélération de l'industrie manufacturière selon l'ISM dément le scénario d'une reprise économique en train de s'essouffler aux Etats-Unis: qu'est ce qui peut dans ces conditions dissuader la Fed de poursuivre sans faiblesse son cycle de resserrement monétaire à coup de +50Pts à chaque réunion ?





