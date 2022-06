Devise: le Dollar-Index plafonne malgré le record face Yen information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 19:49

(CercleFinance.com) - Le Dollar Index (-0,25%) reste bloqué à 1% de ses sommets, malgré un nouveau record du Dollar face au Yen à 136,45.

Le billet vert perd en revanche du terrain face à l'Euro (-0,25% à 1,0535) et reperd 0,2% face à la Livre et face au Franc suisse.



Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce mardi, les reventes de logements anciens ont poursuivi leur baisse en mai (-3,4% à 5,41 millions d'unités et -8,6% en rythme annualisé), alignant un quatrième mois consécutif de repli qui confirme que l'économie américaine est actuellement en perte de vitesse.



Le baromètre de la NAR ('National Association of Realtors'), la fédération américaine des agents immobiliers est retombé au plus bas depuis l'immédiat après-Covid.



La déclaration 'colombe' de James Bullard (les taux ne devront peut être pas monter aussi haut que le marché l'anticipe) est demeurée sans impact et les T-Bonds affichent ce soir +6Pts à 3,302% sans que le Dollar en profite non plus