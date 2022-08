Devise: le $ affaibli par des ISM et PMI US récessionnistes information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 18:03

(CercleFinance.com) - Le Dollar se retrouve clairement affaibli par les PMI et ISM manufacturiers publiés ce lundi aux Etats Unis.



Le Dollar Index décroche de -0,6% vers 105,25, le billet vert perdant -0,5% face à l'Euro (vers 1,0265) -1% face à la Livre Sterling (1,2280) et -1,1% face au Yen à 131,7 (contre 133,5 ce lundi matin, soit 1,5% de repli en ligne droite).

L'indice PMI de 'S&P Global' est retombé de -0,5% à 52,2 contre 52,7 en juin, son plus bas niveau depuis 2 ans.



Les enquêteurs soulignent que la production manufacturière s'est contractée avec un affaiblissement des conditions de la demande, tandis que les nouvelles commandes ont connu leur plus forte diminution depuis plus de deux ans.

Ce sombre tableau est confirmé à 100% par l'indice 'ISM' des directeurs d'achat du secteur manufacturier: même s'il est ressorti en léger repli à 52,8 contre 53 au mois de juin, la dégradation de la conjoncture est manifeste vu le sous-indice des commandes nouvelles : elles ont chuté à 48 contre 49,2 en juin, tandis que le sous-indice mesurant la production s'est tassé de 1,4 points, passant de 54,9 à 53,5.



La composante de l'emploi est, elle, restée sous le seuil des 50 points, à 49,9, un chiffre qui fait craindre des réductions d'effectifs dans le secteur industriel.



Les dépenses de construction ont également reculé de -1,1% en juin, ce qui confirme une brusque inversion du cycle depuis la culmination du mois de mai, les prix immobiliers seraient également en repli de -3% dans le 'neuf' en juillet.



L'euro a en revanche été peu affecté par le repli de l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière compilé par les équipes de S&P Global: l'indice a glissé à 49,8, en juillet contre 52,1 en juin, signalant aussi la première contraction du secteur depuis un peu plus de deux ans.

Plus inquiétant, en Allemagne, la consommation plonge à la verticale, de -8,8%, avec une brutalité sans équivalent depuis avril 2020.