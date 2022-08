Devise: l'Euro poursuit sa remontée, la £ sa débâcle à 1,16$ information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 19:41

(CercleFinance.com) - L'Euro poursuit sa remontée face au Dollar (+0,35% à 1,0045), face au Franc suisse (+0,5% à 0,98 contre 0,955 les 23/24 août) mais le Dollar ne faiblit pas pour autant.



Le Dollar Index reste au contact des 109 (quasi inchangé ce soir) car le billet vert progresse encore de +0,2% face au yen ou au Dollar canadien, de +0,4% face à la Livre vers 1,1600 (les Gilts UK sont au plus mal, au plus bas depuis 20 ans, leur rendement passe le cap des 2,8%, cela -plus les grèves- mine la confiance dans la monnaie britannique).

La Livre est au plus bas depuis fin mars 2020, et toute proche d'un plus bas historique de 20 ans.



L'euro a grappillé quelques fractions après la publication de l'inflation dans la zone euro en août (9,1% selon Eurostat contre 8,9% en juillet) et le bon chiffre du PIB de la France qui rebondit de 0,5% en volume en données trimestrielle (après -0,2% au premier trimestre 2022), selon les données détaillées de l'Insee qui confirme donc sa première estimation.



La BCE pourrait être amenée à monter les taux de 0,75% mi-septembre.



Aux Etats Unis, ce sera probablement 75Pts en plus également mais le 'chiffre du jour' tempère un peu la vision d'une économie US invulnérable à l'inflation, à la récession chez ses partenaires : le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 132.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre inférieur de moitié au consensus des économistes, après les 270.000 créations enregistrées le mois précédent.



Le Dollar réagit peu à cette déclaration de Loretta Mester (patronne de la FED de Cleveland) ce mercredi : elle n'anticipe pas de détente des taux avant 2024 et prévoit qu'ils atteindront 4 à 4,25% avant de rebaisser.