Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : l'Euro grimpe vers 1,2004/$ puis rechute sous 1,1950 Cercle Finance • 30/11/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Il y a probablement eu une intervention de la BCE (vente d'Euro, achat de $) sur le FOREX vers 16H30 ce lundi alors que l'Euro venait de percer les 1,2000 contre le billet. Il y a probablement eu une intervention de la BCE (vente d'Euro, achat de $) sur le FOREX vers 16H30 ce lundi alors que l'Euro venait de percer les 1,2000 contre le billet vert. Le 'pullback' de l'Euro est brutal puisqu'il est passé de 1,2004 à 1,1945, soit de +0,3% à -0,15%. Le Dollar enregistre un rebond contre plusieurs devises ce soir avec +0,25% face au Yen et au Franc suisse à 104,35 et 0,9060 respectivement. La Livre en revanche ne lâche rien et affiche encore +0,3% ce soit à 1,3350. Côté macroéconomie, presque rien à signaler, sinon le PMI de Chicago qui se contracte vers 58,2 contre 61,1 en octobre (le consensus attendait 59). l'attention se portera, au cours des jours qui viennent, sur l'ISM manufacturier américain, prévu demain, sur les derniers indicateurs allemands, attendus en milieu de semaine, et surtout sur le toujours très suivi rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtra vendredi.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.