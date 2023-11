Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise: l'effet 'Powell' pèse sur le $-Index qui lâche -0,7% information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 19:06









(CercleFinance.com) - Le Dollar subit un de ses plus net repli en 48H depuis le 4/5 octobre dernier, l'Euro en profite pour se redresser de +0,6% vers 1,0630, le Yen et la Livre affichent +0,4%.

Le billet vert subit son plus lourd recul face au Dollar Canadien qui grimpe de +0,75% vers 1,3750$.

Le $-Index lâche -0,7% vers 106,1 (après avoir testé un plus bas à 105,81), visiblement pénalisé par la nette baisse de sa rémunération sur 24H : les taux courts et longs US ont connu mercredi soir leur plus forte décrue depuis le 13 mars dernier : le '10 ans' a en effet effacé jusqu'à -30Pts en 24H avant réduire cet écart à -25Pts, à 4,68% contre 4,625% au plus bas ce 2 novembre).

Le '30 ans' efface encore -8Pts à 4,836% alors qu'il avait entamé le mois de novembre à 5,092% mercredi matin.

Comme prévu, la Fed a maintenu hier soir sa politique monétaire inchangée, laissant entendre qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse de taux... tout en reconnaissant que les conditions d'emprunts pesaient sur les entreprises et devraient freiner la dynamique du marché de l'emploi.



Ce jeudi était particulièrement chargé en chiffres 'macro', lesquels sont passé au second plan après la prestation jugée 'dovish' de Jerome Powell en conférence de presse.

La première publication en début d'après-midi aux Etats Unis concernait la productivité non-agricole : elle a augmenté de 4,7% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une hausse de 3,6% au trimestre précédent.

Compte tenu d'une progression de 3,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont tassés de 0,8% au troisième trimestre 2023.

Le chiffre le plus attendu publié 45 minutes plus tard concernait les nouvelles commandes à l'industrie américaine : elle ont augmenté plus vigoureusement que prévu en septembre, de +2,8% en septembre, soutenues principalement par une envolée des commandes dans l'aéronautique qui explosent de plus de 92%.

Les commandes de biens d'équipement hors aéronautique, souvent considérées comme un baromètre fiable des projets d'investissements des entreprises, ont augmenté de 0,8%.

Malgré le rebond de la fin du 3ème trimestre, les commandes affichent globalement une hausse de seulement 0,7%.



Les chiffres du jour s'avèrent décevant dans l'UE : l'indice PMI calculé par S&P Global s'est replié de 44,2 en septembre vers 42,8 en octobre, s'enfonçant davantage sous la barre du 50 et affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.



Dans la zone Euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière affiche un repli de 43,4 en septembre à 43,1 en octobre, signalant une nouvelle détérioration marquée de la conjoncture du secteur, se maintenant sous les 50 pour un 16ème mois de suite.



La Livre a peu évolué avec la décéision attendue de la Banque d'Angleterre laisser sa politique monétaire inchangée : au vu du repli de l'inflation dans le pays et des multiples signaux baissiers sur l'activité économique, la BoE a de quoi justifier une poursuite de la pause monétaire amorcée en septembre.





