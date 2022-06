Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise: l'E/$ fait le grand écart avant et après annonce BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 18:14









(CercleFinance.com) - Quelle volatilité sur le Forex : l'Euro a grimpé de +0,9% vers 1,051$ ce matin, avant de rechuter lourdement en direction de son plancher annuel de 1,0350 (1,0385 ce soir).



Le 'fait du jour' -la réunion extraordinaire de la BCE, programmée dans l'urgence pour calmer les tensions intra-européennes sur les marchés obligataires- aura suscité un rebond réflexe mais faute d'annonces précises (et d'un changement de stratégie sur les taux), l'Euro est retombé lourdement.



Le conseil de la BCE a décidé de charger les 'comités compétents de l'Eurosystème, ainsi que les services de la BCE, d'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentaire pour examen par le conseil.

Il en a résulté une forte détente des rendements dans l'Eurozone, de -17Pts (OAT) à -30Pts (BTP italiens) et cela avait même été jusqu'à -22 et -40.



Le Dollar Index se raffermit ce soir pour en terminer quasi inchangé à 105,5, toujours au contact de son zénith annuel.

Le Yen reprend 0,7% à 134,5 après avoir retracé son plancher de 20 ans, les 135,2 de début janvier 2002.

La Livre Sterling gagne 0,5% face au billet vert qui se raffermit de 0,1% face au Franc suisse (la Livre gagne également 0,7% face à l'Euro.





