Devise : inversion du 'carry-trade' Yen/$ (Yen +12%/1 mois)

(CercleFinance.com) - C'est sur le Forex que 'ça se passe' depuis jeudi dernier, suite à la décision -qualifiée d'historique, puisque sans précédent depuis 2008- de remonter son taux directeur de 0,25 à 0,5% (les taux japonais sont demeurés nuls négatifs de 2016 à 2023).



Vu ne niveau d'inflation au Japon et les dizaines de milliards de $ consommés depuis fin avril (1ère chute vers 160) puis fin juin pour contenir la chute du Yen autour de 160/$, le maintien du loyer de l'argent à 0,25% était devenu intenable.

L'impact sur la parité avec le $ et l'Euro s'avère vertigineux : progression de +7% en une semaine, franchissement explosif du palier des 1476/$ du 11 mars puis des 146,5 du février: le prochain objectif n'est autre que le retracement du plancher 'rond' des 141 du 29/12/2023 (0,5% du plancher du jour inscrit à 141,70).



Le Yen vient de s'envoler de 12% en 4 semaine très exactement, une des remontées les plus spectaculaires des 50 dernières années.

De quoi déstabiliser la bourse de Tokyo, mais surtout de quoi mettre au supplice -et paniquer- les investisseurs qui ont surfé depuis 2016 sur la faiblesse du Yen et des taux nuls via le 'carry-trade' (dont l'encours serait estimé à 20.000Mds$.

Ce mécanisme a été largement utilisé par les fonds de retraite japonais qui empruntaient des Yen à 0% pour rémunérer l'épargne de leurs clients à 4 ou 5% en Europe ou aux Etats Unis... et voici qu'ils doivent déboucler leur 'short' de Yen 10% plus cher en moins d'un mois : il ne faut pas chercher ailleurs la cause des -12,4% de Tokyo ce lundi matin.



Cette chute restera pour l'histoire un 'lundi noir', même si un rebond s'enclenche mardi matin : Tokyo affiche désormais 6% de perte depuis le 1er janvier après avoir affiché +24% il y a 1 mois, à l'issue d'une chute libre de -11.000Pts (ou -25,9%), la plus lourde perte en capital de l'histoire.



Et l'effet de ciseaux est total avec les US puisque le Yen est dopé tandis que le Dollar pâtit d'un indice PMI des 'services' US qui ressort faible, à 55 contre 55,3 attendu et 55,9 en juillet, confirmant un net ralentissement de la croissance.

Il avait déjà souffert vendredi de la parution d'un rapport sur l'emploi américain 'préoccupant' selon Commerzbank, avec seulement 114.000 nouveaux postes non-agricoles créés en juillet et un taux de chômage accru de 0,2 point à 4,3%.

Le marché anticipe désormais -50Pts par la FED en septembre, -50Pts en novembre et -25 en décembre, soit -125Pts, à plus de 60%.



L'Euro gagne également du terrain face au Dollar avec un solide +0,5% vers 1,0965, malgré des chiffres 'macro' qui penche nettement du côté d'une croissance atone au second semestre.

Cet écart de 0,5% coïncide avec le repli du '$-Index' vers 102,75, après un 'plus bas' de 102,2 ce matin (quand le Yen gagnait plus de 3% et gravitait vers 141/$).

Ce soir, le '$-Index' se situe au même niveau de clôture que le 8 mars : le prochain objectif serait 101,00.



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce lundi matin des différents indices PMI composites en données définitives pour juillet, notamment celui pour la zone euro qui était paru en repli à 50,1 en estimation flash, signalant ainsi une quasi-stagnation du secteur privé de la région.



Après un début d'année prometteur, marqué par un retour de la croissance et par un pic d'expansion d'un an au mois de mai, l'économie de la zone euro est de nouveau en perte de vitesse au mois de juillet.



Ainsi, l'indice PMI HCOB composite de l'activité globale dans la zone euro est passé de 50,9 en juin à 50,2 en juillet, soit un plus bas de cinq mois.



En juin 2024 par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle (PPI) ont augmenté de 0,5% dans la zone euro et dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des diminutions de 0,2% dans les deux zones.



En France, l'indice HCOB PMI composite s'est légèrement redressé de 48,8 en juin à 49,1 en juillet, signalant une nouvelle contraction marginale de l'activité globale, mais est restée sous la barre du 50 du sans changement pour un troisième mois consécutif.



Parmi les autres données attendues dans les prochains jours, figurent les ventes de détail dans la zone euro, puis la production industrielle allemande pour le mois de juin, ainsi que le taux de chômage en France pour le deuxième trimestre.





