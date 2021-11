Devise : embardée haussière du Dollar de 0,9% après le CPI US

(CercleFinance.com) - Grosse poussée de volatilité sur le Forex avec un Dollar qui s'envole de +0,8 à +1% contre toutes devises, avec une forte volatilité intraday, d'un quart d'heure à l'autre.

Le Dollar Index grimpe de +0,9% à 94,80, au plus haut depuis le 20 septembre 2020 et le catalyseur, c'est le CPI américain, en hausse de +0,6% d'un mois sur l'autre et qui pulvérise la barre des 6%, à 6,2%.

Les chiffres de l'inflation US (CPI) sont ressortis au plus haut depuis 30 ans... alors que les économistes anticipaient 5,8% (contre 5,4% en septembre). L'inflation 'core' (hors énergie et alimentation) grimpe également de +0,6%, à 4,6% contre 4,3% attendus et 4% le mois précédent.

De quoi remettre en cause le narratif de l'inflation 'transitoire' de la FED, et même si Jerome Powell s'y cramponne, les marchés ont-ils encore l'envie d'y croire ?

Les cambistes n'y croient soudain plus du tout et le billet vert prend 0,9% face à l'euro à 1,1485, +1% face à la Livre à 1,342 puis au Yen à 113,7 (qui a même dégringolé de -1,7% vers 112,8).

La barre des -1% a également été allègrement franchi face au Franc suisse qui a fléchi jusque vers 0,9110 ​(et 0,916 ce soir, soit -0,8%).

L'or bondit de près de +1,8%, au-delà des 1.870$, effaçant la résistance à court terme des 1.838$, puis la résistance oblique des 1.850.

L'argent fait 2 fois mieux que l'or avec une envolée de +3,6% vers 25,3$, pulvérisant la résistance des 24,5E des 3 au 7 septembre, puis 21 octobre.